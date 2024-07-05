Anasayfa Magazin Çocuklar Duymasın'da birlikte oynamışlardı! Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç tatilde karşılaştı
Çocuklar Duymasın'da birlikte oynamışlardı! Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç tatilde karşılaştı
Ekranların uzun soluklu dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını geçmişe götürdü.
1 / 6
Çocuklar Duymasın, 2002-2019 yılları arasında yayımlandı ve tekrarları ile hala izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.
2 / 6
Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medyadan eski zamanları hatırlatacak bir paylaşım yaptı.
3 / 6
Dizide birlikte rol aldığı Gönül karakterine hayat veren Zeyno Günenç'le tatilde karşılaştığı fotoğrafı paylaşarak takipçilerini eski yıllara götürdü.
4 / 6
Fotoğrafı görenler "Hiç değişmemişler", "Bir insan hiç mi değişmez", "Gittikçe gençleşenler", "Özlediğimiz ikili" yorumlarında bulundu.