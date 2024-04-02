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Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis büyüdü! Son halini görenler tanıyamadı
Alp Eren Khamis, “Çocuklar Duymasın” dizisindeki unutulmaz Beton Orçun karakteriyle ekranlarda yer alarak izleyicilerin gönüllere kazınmıştı. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis 20 yaşına geldi. Genç oyununun son halini görenler tanıyamadı
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Çocuklar Duymasın'ın sevilen karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. 20 yaşındaki Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti.
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Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in paylaştığı doğum günü karesi ilgi odağı olmuştu.
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Annesini küçük yaşta trafik kazası sonrası kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç, birlikte sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
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Genç oyuncu Alp Eren Khamis'in son hali ise dikkat çekti. Sakal bırakan oyuncu, Çocuklar Duymasın'ın yanı sıra En Son Babalar Duyar, Hatırla Sevgili, Muro - Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, Çocukluk Günleri ve Günce isimli projelerde yer almıştı.