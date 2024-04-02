Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis büyüdü! Son halini görenler tanıyamadı

Genç oyuncu Alp Eren Khamis'in son hali ise dikkat çekti. Sakal bırakan oyuncu, Çocuklar Duymasın'ın yanı sıra En Son Babalar Duyar, Hatırla Sevgili, Muro - Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, Çocukluk Günleri ve Günce isimli projelerde yer almıştı.