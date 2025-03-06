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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin boşandığı iddia edildi
2017 yılında nikah masasına oturan ve Müjgan adında bir kızları bulunan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin boşandığı iddia edildi.
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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari ile meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.
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New York'ta hayatlarını birleştiren çift 2020 yılında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı.
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Temiz Magazin'in haberine göre; Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, dün boşandı.
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İkili, bu iddia için henüz bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabında 'Tepeli' soyadını kaldırmayan Ayşecan Tatari'nin fotoğrafları silmemesi de dikkat çekti.