Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay düğününden yeni kareleri paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda hayat arkadaşı Tutku Yılmaz ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Furkan Kızılay, düğün fotoğraflarını sosyal medyada romantik bir notla paylaştı. Kızılay'ın peş peşe yayınladığı kareler, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alarak büyük ilgi gördü.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay düğününden yeni kareleri paylaştı - Resim : 1

'Çocuklar Duymasın' dizisinin Havuç'u olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Kızılay,  geçtiğimiz yılın sonlarında Paris'te 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlenme teklifi etmişti.

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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay düğününden yeni kareleri paylaştı - Resim : 2

'Evet' cevabını alan oyuncu o anları Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmıştı.

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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay düğününden yeni kareleri paylaştı - Resim : 3

Çift, 2 Haziran'da ise sevdiklerinin katıldığı düğünle evlenmişti. Çifti, Survivor ekibi de yalnız bırakmamıştı..

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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay düğününden yeni kareleri paylaştı - Resim : 4

Kızılay, düğünlerinden yeni fotoğrafları Instagram hesabından "Seninle ne harika bir dünya" notuyla sevenleriyle paylaştı..