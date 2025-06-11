Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay düğününden yeni kareleri paylaştı
Geçtiğimiz haftalarda hayat arkadaşı Tutku Yılmaz ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Furkan Kızılay, düğün fotoğraflarını sosyal medyada romantik bir notla paylaştı. Kızılay'ın peş peşe yayınladığı kareler, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alarak büyük ilgi gördü.
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'Çocuklar Duymasın' dizisinin Havuç'u olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Kızılay, geçtiğimiz yılın sonlarında Paris'te 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlenme teklifi etmişti.
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'Evet' cevabını alan oyuncu o anları Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmıştı.
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Çift, 2 Haziran'da ise sevdiklerinin katıldığı düğünle evlenmişti. Çifti, Survivor ekibi de yalnız bırakmamıştı..
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Kızılay, düğünlerinden yeni fotoğrafları Instagram hesabından "Seninle ne harika bir dünya" notuyla sevenleriyle paylaştı..