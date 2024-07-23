Çok merak ediliyordu! İşte Mert Demir'in annesi...

Şarkıcı Mert Demir'in annesi Gülgün Demir, ünlü şarkıcının Harbiye konseri öncesi basın muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

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Çok merak ediliyordu! İşte Mert Demir'in annesi... - Resim : 1

'Ateşe Düştüm', 'Antidepresan' ve 'Gözlerime Bak' gibi şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Mert Demir, önceki gün Harbiye Açık Hava sahnesinde konser verdi.

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Çok merak ediliyordu! İşte Mert Demir'in annesi... - Resim : 2

Mert Demir'i dinleyenler arasında annesi Gülgün Demir de vardı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gülgün Demir, oğlu ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisiyle ilgili şu yorumu yaptı.

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Çok merak ediliyordu! İşte Mert Demir'in annesi... - Resim : 3

'NASIL MUTLULARSA ÖYLE DEVAM ETSİNLER'

"Daha önce görüştüm Serenay ile. İkisi de birbiriyle çok mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur."

Ardından evlilik soruları için de "bunları bana sormayın, o onların bileceği iş ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler" diye konuştu.

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Çok merak ediliyordu! İşte Mert Demir'in annesi... - Resim : 4

"2-3 GÜNLÜK OLAY DEĞİL"

Oğlunun kariyeri hakkında da konuşan Gülgün Demir "Oğlum yıllarca emek verdi. 2-3 günlük olay değil bu 12 yılın emeği" diye konuştu.