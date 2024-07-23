Çok merak ediliyordu! İşte Mert Demir'in annesi...

'Ateşe Düştüm', 'Antidepresan' ve 'Gözlerime Bak' gibi şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Mert Demir, önceki gün Harbiye Açık Hava sahnesinde konser verdi.
Mert Demir'i dinleyenler arasında annesi Gülgün Demir de vardı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gülgün Demir, oğlu ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisiyle ilgili şu yorumu yaptı.
'NASIL MUTLULARSA ÖYLE DEVAM ETSİNLER'
"Daha önce görüştüm Serenay ile. İkisi de birbiriyle çok mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur."
Ardından evlilik soruları için de "bunları bana sormayın, o onların bileceği iş ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler" diye konuştu.
"2-3 GÜNLÜK OLAY DEĞİL"
Oğlunun kariyeri hakkında da konuşan Gülgün Demir "Oğlum yıllarca emek verdi. 2-3 günlük olay değil bu 12 yılın emeği" diye konuştu.