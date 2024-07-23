Çok merak ediliyordu! İşte Mert Demir'in annesi...

'NASIL MUTLULARSA ÖYLE DEVAM ETSİNLER'

"Daha önce görüştüm Serenay ile. İkisi de birbiriyle çok mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur."

Ardından evlilik soruları için de "bunları bana sormayın, o onların bileceği iş ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler" diye konuştu.