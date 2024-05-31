Damla Ersubaşı: Gelinlik mi giydim, yoksa kefen mi bilmiyorum

'GELİNLİK Mİ GİYDİM YOKSA KEFEN Mİ BİLMİYORUM'

"O veya ben, birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş. Gelinlik mi giydim, yoksa kefen mi bilmiyorum! Evliliğimde şükrettiğim tek şey iyi ki çocuklarım var, iyi ki onların annesiyim. Yine olsa onların annesi olmak için yine aynı şeyleri yaşarım."