Damla Ersubaşı: Gelinlik mi giydim, yoksa kefen mi bilmiyorum
2003-20012 yılları arası sevilen çocuk dizisi Sihirli Annem'de 'Tuğçe' karakterini canlandıran Damla Ersubaşı, başından geçen evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturan Damla Ersubaşı'nın Zehra ve Zeynep adında iki kız çocuğu olmuştu. Ancak çift 2022 yılında olaylı bir boşanma süreci geçirmişti. Ardından da aralarında birçok kavgaya şahitlik etmiştik.
Bir YouTube programına konuk olan 30 yaşındaki Damla Ersubaşı, olaylı biten evliliği ile ilgili açıklamalar yaparak çok konuşulacak ifadeler kullandı.
'BALIK BAŞTAN KOKAR'
"Balık baştan kokar. Bizim düğün sürecimiz bile sorunlu oldu" diyen güzel oyuncu, şöyle devam etti:
'GELİNLİK Mİ GİYDİM YOKSA KEFEN Mİ BİLMİYORUM'
"O veya ben, birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş. Gelinlik mi giydim, yoksa kefen mi bilmiyorum! Evliliğimde şükrettiğim tek şey iyi ki çocuklarım var, iyi ki onların annesiyim. Yine olsa onların annesi olmak için yine aynı şeyleri yaşarım."