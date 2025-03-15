Danla Bilic: Dünyanın en çirkin kızı muamelesi yapılıyordu bana
Sosyal medyanın en fenomen isimlerinden olan Danla Bilic, CNBC'e'de Saba Tümer'in programına konuk oldu.
Ünlü fenomen Danla Bilic, katıldığı programda estetik operasyonlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
'HAYATIMDA HİÇ BRONZLAŞMADIM'
Saba Tümer'in 'Hayatında hiç Güneş'e çıktın mı?' sorusuna Danla Bilic, "Çok küçükken çıktım. Odaya hemşireler falan geldi o derece yanık. Hiç güneşlenmiyorum ben yakışmıyor da bana. Hayatımda hiç bronzlaşmadım." yanıtını verdi.
SABA TÜMER: 10 SENE ÖNCE FOTOĞRAFINA BAKINCA NE DÜŞÜNÜYORSUN?
'İlk videoma bakıyorum sanki dünyanın en çirkin kızı muamelesi yapılıyor bana. Ben kiloluyken kendime sardım. Ben kendimi kendim çirkinleştirdim. Kilo verdikten sonra dolgularımı eritmekle uğraştım. Şimdi mutluyum, bunun için yaptırdım. Böyle çok mutluyum. Dolgu, botoks devam gittiği yere kadar.'
"KENDİMLE SAVAŞ VERMİYORUM"
Ünlü fenomen sözlerini ''Kendimi sevmeye yeni başladım, 1 senedir falan ben gerçekten kendimi seviyorum. Artık kendimle savaş vermiyorum.'' diyerek sonlandırdı.