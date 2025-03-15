Danla Bilic: Dünyanın en çirkin kızı muamelesi yapılıyordu bana

SABA TÜMER: 10 SENE ÖNCE FOTOĞRAFINA BAKINCA NE DÜŞÜNÜYORSUN?

'İlk videoma bakıyorum sanki dünyanın en çirkin kızı muamelesi yapılıyor bana. Ben kiloluyken kendime sardım. Ben kendimi kendim çirkinleştirdim. Kilo verdikten sonra dolgularımı eritmekle uğraştım. Şimdi mutluyum, bunun için yaptırdım. Böyle çok mutluyum. Dolgu, botoks devam gittiği yere kadar.'