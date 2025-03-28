Danla Bilic eski jokey sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Ünlü sosyal medya fenomen Danla Bilic'in, eski jokey sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
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Sabah'ın haberine göre, Bilic ile sevgilisi Berk Çetin'in ilişkisi ocak ayında sona erdi. Ancak iddialara göre, Çetin ünlü sosyal medya fenomenini ısrarla takip etmeye devam etti.
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Çetin'in, Bilic ile defalarca iletişim kurmaya çalıştığı öğrenildi.
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KURYE KILIĞINA GİRDİ
30 yaşındaki Bilic'i telefonla ve çevresi aracılığıyla rahatsız ettiği belirtilen Çetin'in kurye kılığına girip Bilic'in evine gittiği de iddialar arasında.
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Bilic'in eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı biliniyor. Çetin'in Bilic'in iş yerine giderek bu kararı ihlal etmesi üzerine, Bilic savcılığa başvurdu.