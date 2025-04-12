Danla Bilic KADES'ten yardım istedi: Yumruklanarak darp edildim
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi B. Ç. tarafından uzun süredir fiziksel, psikolojik şiddete maruz kaldığını ve KADES uygulaması ile olay yerine polis çağırdığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Sosyal medyada Danla Bilic ismiyle tanınan fenomen Neslihan Damla Aktepe dün bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi B.Ç. tarafından darp edildi.
Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski sevgilisi B. Ç. tarafından sistematik olarak ısrarlı takip, taciz ve şiddete maruz kaldığını iddia etti.
Ünlü fenomen "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Biliç, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir.''
Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.