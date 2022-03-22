David Beckham, Instagram hesabını bir günlüğüne Ukraynalı doktora devretti

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı David Beckham, Rusya'nın işgal hareketi başlattığı Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor. Beckham çifti geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'yı desteklemek için 1 milyon sterlin bağışlamıştı. Beckham şimdi de 71 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabını Ukraynalı bir doktora devretti.

"UNICEF'E BAĞIŞ YAPIN"

Beckham, Instagram hesabında yayınladığı mesajında, “Sosyal medya hesabımı Ukrayna’nın Kharkiv bölgesindeki perinatal hastanesinin müdürü Irina’ya veriyorum. Irina oradaki hamile kadınlara sağlıklı bir doğum yapmaları için yardım ediyor. Orada zor durumda olan yeni doğanlara solunum cihazı makinesi bağışlarınız için teşekkür ediyoruz. Hikayelerimde Irina ve sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için mükemmel çalışmaları hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız. Lütfen elinizden ne şekilde gelirse bu insanları desteklemeye ve UNICEF gibi kuruluşları desteklemeye devam edin. Beraber bir fark oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör David Beckham (@davidbeckham)'in paylaştığı bir gönderi

ÇALIŞMA KOŞULLARINI PAYLAŞTI

Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova da Beckham'ın Instagram hesabından hastanedeki çalışma koşullarının görüntülerini paylaştı.

Savaşın ilk gününde hamile kadınlar ve annelerin bordum katına tahliye edildiğini açıklayan Kandrontova, "Birlikte korkunç bir 3 saat geçirdik. Ne yazık ki, yoğun bakımdaki bebekleri hayat kurtaran ekipmanlara ihtiyaç duydukları için bodrum katına alamıyoruz. İlk günler en zoruydu. Bombalama ve protestolarla nasıl çalışılacağını öğrenmek zorundaydık. Bu benim işim ve 24 saat boyunca devam ediyor. Her gün buradayım" ifadelerini kullandı.