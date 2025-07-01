David Beckham, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı! Stili tam not aldı
Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelen futbolun efsanevi ismi David Beckham, kısa süre sonra sahalara geri dönerek tenis turnuvası izlemeye başladı.
Efsanevi futbolcu David Beckham Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı. Geçtiğimiz günlerde hastanede kol ameliyatı olan Beckham da, şık bej takımı ve sargılı koluyla Royal Box'ta yerini aldı.
Beckham turnuvaya annesi Sandra ile birlikte katıldı. Beckham'ın yanı sıra, Sir Gareth Southgate, Eddie Redmayne, Richard Osman, Jason Isaacs, Stuart Broad ve Mollie King gibi pek çok ünlü isim de ilk gün Royal Box'ta yer aldı.
Emekli futbolcu David Beckham 27 Haziran'da bir operasyon geçirdi. Beckham'ın hastane yatağında verdiği pozu eşi Victoria Beckham "Geçmiş olsun babamız." notuyla paylaştı. 50 yaşındaki David Beckham'ın neden ameliyat olduğu merak konusu olmuştu.
David Beckham, ortak sahibi olduğu Inter Miami CF futbol takımının FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçını izlemek üzere Atlanta'da bulunduğu sırada, neden hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Dazn Football'a konuşan Beckham, "Birkaç gün önce ameliyat oldum" dedi ve ekledi: "Hatırlarsanız, 23 yıl önce Güney Afrika'da İngiltere için oynarken kolumu kırmıştım. Koluma bir vida takılmıştı. O vidanın çıkarılması gerekiyordu..."