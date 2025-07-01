David Beckham, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı! Stili tam not aldı

David Beckham, ortak sahibi olduğu Inter Miami CF futbol takımının FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçını izlemek üzere Atlanta'da bulunduğu sırada, neden hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Dazn Football'a konuşan Beckham, "Birkaç gün önce ameliyat oldum" dedi ve ekledi: "Hatırlarsanız, 23 yıl önce Güney Afrika'da İngiltere için oynarken kolumu kırmıştım. Koluma bir vida takılmıştı. O vidanın çıkarılması gerekiyordu..."