David Beckham'a şövalye ünvanı verildi: "Daha fazla gurur duyamazdım"

Bu şövalyelik unvanı, kendisinin ülkesine ve futbola yaptığı katkıların en üst düzeyde takdir edildiğini gösteriyor. Törende yaptığı konuşmada, bu onur karşısında duyduğu derin gururu ifade eden Beckham, "Daha fazla gurur duyamazdım," sözleriyle hislerini dile getirdi. Ülkesini çok sevdiğini ve ne kadar vatansever olduğunu herkesin bildiğini belirten Beckham, monarşinin ailesi için önemini vurgulayarak, dünya genelinde insanların İngiliz monarşisi hakkında konuşmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.