David Beckham'a şövalye ünvanı verildi: "Daha fazla gurur duyamazdım"
Eski İngiliz futbolcu David Beckham, futbola ve İngiliz toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı ülkesinin en yüksek sivil onurlarından birine layık görüldü. Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle şövalye (Sir) ilan edildi. Ünlü isim yaptığı açıklamada, "Daha fazla gurur duyamazdım." ifadelerini kullandı.
Efsanevi İngiliz futbolcu David Beckham, hem spor kariyerindeki başarıları hem de İngiliz toplumuna yaptığı önemli hizmetler sayesinde büyük bir onura layık görüldü.
50 yaşındaki Beckham, İngiltere Kralı III. Charles'ın doğum günü vesilesiyle hazırlanan onur listesine dahil edilerek Windsor Kalesi'nde düzenlenen özel bir törenle "Sir" ilan edildi.
Bu şövalyelik unvanı, kendisinin ülkesine ve futbola yaptığı katkıların en üst düzeyde takdir edildiğini gösteriyor. Törende yaptığı konuşmada, bu onur karşısında duyduğu derin gururu ifade eden Beckham, "Daha fazla gurur duyamazdım," sözleriyle hislerini dile getirdi. Ülkesini çok sevdiğini ve ne kadar vatansever olduğunu herkesin bildiğini belirten Beckham, monarşinin ailesi için önemini vurgulayarak, dünya genelinde insanların İngiliz monarşisi hakkında konuşmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.
Kariyerinde Manchester United ve Real Madrid formalarıyla 19 kupa kazanan eski kaptan, İngiltere Milli Takımı'nda 115 maçta görev almıştı.