De Mardin şarkısının hikayesi: Sezen Aksu'dan "Uzak Şehir" dizisine özel şarkı

Türk müziğinin efsanevi ismi Sezen Aksu’nun Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir’e özel “De Mardin” adıyla bir ağıt yazdığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosu, Sezen Aksu’nun adapte Türkçe sözleriyle ‘De Mardin’ olarak yeniden hayat buldu. Minik Serçe, tüm kadınlara adadığı eserin sözleri için adeta kampa girerek haftalarca çalıştı ve yüzlerce satır kaleme aldı. Yazdığı satırların arasından seçtiği o çok özel sözler “De Mardin” olarak ortaya çıktı.

Minik serçenin kaleme aldığı eserin düzenlenmesini Atakan Ilgazdağ yaparken, tonmaysterliğini Arzu Alsan ve mix’ini ise Murat Bulut yaptı.

İlk bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak olan ve çekimleri Mardin’de devam eden Uzak Şehir, bir annenin oğluyla kendisi için verdiği özgürlük mücadelesine, Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına ve etkileyici aşk hikayelerini konu alıyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı başrollerinde buluşturan ve müziğiyle de merak uyandıran Uzak Şehir için Sezen Aksu’nun usta kaleminden dökülen o sözler;

"Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı

Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları

Yıkarmış bütün günahları

De Mardin de hadi

En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı

Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı

Anlatmalı esasını hadi

Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı"