Defne Joy Foster'ın eşinden yıllar sonra açıklama: Kimse çocuğu düşünmüyor

EŞİYLE BERABER ANLATTI

İlker Yasin Solmaz ve eşi Beyaz Solmaz ile birlikte gerçekleştirdikleri ilk yayında takipçilerden gelen soruları yanıtladı.

Tanışma hikayelerini Yasin Solmaz şu sözlerle anlattı:

''Benim herkesin bildiği zor günlerden birinde arkadaşımın mekanına gittim. Baktım sağ tarafta iki hanımefendi dans ediyor. Beyza böyle ışıldıyor. Dışarıya çıktığımız zaman tanışıklık oldu o an dakika elektrik oldu. Beyza'nın bir anda telefonu yandı, babası rahmetli dedi. Oğlumu gösterdim, annesi nerede dedi. Rahmetli oldu dedim. Telefon numarasını da almıştım.''