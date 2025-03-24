Defne Joy Foster'ın eşinden yıllar sonra açıklama: Kimse çocuğu düşünmüyor
Ani bir şekilde hayata gözlerini yuman oyuncu Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, Foster’ın ölümünden sonra neler yaşadığını eşi Beyza Solmaz’la tanışma hikayelerini YouTube kanalında anlattı.
Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan ve 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Defne Joy Foster, ölümünün üzerinden 14 yıl geçti.
Ünlü oyuncu vefat ettiğinde, oğlu Can henüz 2 yaşındaydı. Can, şimdi 15 yaşında bir delikanlı oldu.
Defne Joy Foster'ın ölümünden 8 ay sonra anaokulu müdürü olduğu bilinen Beyza Dankal ile nikah masasına oturan İlker Yasin Solmaz, YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
EŞİYLE BERABER ANLATTI
İlker Yasin Solmaz ve eşi Beyaz Solmaz ile birlikte gerçekleştirdikleri ilk yayında takipçilerden gelen soruları yanıtladı.
Tanışma hikayelerini Yasin Solmaz şu sözlerle anlattı:
''Benim herkesin bildiği zor günlerden birinde arkadaşımın mekanına gittim. Baktım sağ tarafta iki hanımefendi dans ediyor. Beyza böyle ışıldıyor. Dışarıya çıktığımız zaman tanışıklık oldu o an dakika elektrik oldu. Beyza'nın bir anda telefonu yandı, babası rahmetli dedi. Oğlumu gösterdim, annesi nerede dedi. Rahmetli oldu dedim. Telefon numarasını da almıştım.''