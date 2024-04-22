Defne Samyeli, Maldivler'e gitti! Tatil pozlarını paylaştı
Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medyada paylaştığı gönderilerle adından sık sık söz ettiriyor. Samyeli son olarak Instagram hesabından Maldivler pozlarını paylaştı.
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Sunuculuktan sonra şarkıcılık ve oyunculuk da yapmaya başlayan Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde.
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51 yaşındaki iki çocuk annesi Samyeli, ilerleyen yaşına rağmen hem yüzü hem de fiziğinin çok genç kalmasıyla da dikkat çekiyor.
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Tatil sezonunu açan Samyeli, son olarak Maldivler tatilinden karelerini takipçileriyle paylaştı.
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Samyeli'nin pozlarına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.