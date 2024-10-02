Defne Samyeli, Paris'e tatile çıktı! Samyeli'nin tarzı beğeni topladı
Yaz tatilini bitiren Defne Samyeli, şimdi de rotasını Paris'e çevirdi. Paris'in tadını çıkaran Samyeli o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Fit görüntüsü ile dikkat çeken Defne Samyeli, her yıl olduğu gibi bu sezonda da yaptığı tatillerine ait kareleri yayımlamayı sürdürüyor.
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Yaz tatilini bitiren Defne Samyeli, şimdi de rotasını Paris'e çevirdi. Paris'in tadını çıkaran Samyeli o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Samyeli'nin Paris tarzı beğeni topladı.