Defne Samyeli, Paris'e tatile çıktı! Samyeli'nin tarzı beğeni topladı

Yaz tatilini bitiren Defne Samyeli, şimdi de rotasını Paris'e çevirdi. Paris'in tadını çıkaran Samyeli o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Defne Samyeli, Paris'e tatile çıktı! Samyeli'nin tarzı beğeni topladı - Resim : 1

1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli  sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. 

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Defne Samyeli, Paris'e tatile çıktı! Samyeli'nin tarzı beğeni topladı - Resim : 2

Fit görüntüsü ile dikkat çeken Defne Samyeli, her yıl olduğu gibi bu sezonda da yaptığı tatillerine ait kareleri yayımlamayı sürdürüyor. 

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Defne Samyeli, Paris'e tatile çıktı! Samyeli'nin tarzı beğeni topladı - Resim : 3

Yaz tatilini bitiren Defne Samyeli, şimdi de rotasını Paris'e çevirdi. Paris'in tadını çıkaran Samyeli o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Defne Samyeli, Paris'e tatile çıktı! Samyeli'nin tarzı beğeni topladı - Resim : 4

 Samyeli'nin Paris tarzı beğeni topladı. 