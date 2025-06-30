Defne Samyeli sezonu Cannes'da açtı
Defne Samyeli, yaz sezonunu Fransa'nın gözde tatil cenneti Cannes'da açtı. Kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte tatilin tadını çıkaran Samyeli, bikinili pozlarını paylaştı.
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Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte tatile çıktı.
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Samyeli ile kızları, yaz sezonunu Fransa'nın gözde tatil rotalarından Cannes'da açtı.
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Defne Samyeli, tatilden bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Defne Samyeli güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.