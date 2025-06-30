Defne Samyeli sezonu Cannes'da açtı

Defne Samyeli, yaz sezonunu Fransa'nın gözde tatil cenneti Cannes'da açtı. Kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte tatilin tadını çıkaran Samyeli, bikinili pozlarını paylaştı.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Defne Samyeli sezonu Cannes'da açtı - Resim : 1

Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte tatile çıktı.

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Defne Samyeli sezonu Cannes'da açtı - Resim : 2

Samyeli ile kızları, yaz sezonunu Fransa'nın gözde tatil rotalarından Cannes'da açtı.

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Defne Samyeli sezonu Cannes'da açtı - Resim : 3

Defne Samyeli, tatilden bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Defne Samyeli sezonu Cannes'da açtı - Resim : 4

Defne Samyeli güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.