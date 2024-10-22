Defne Samyeli ünlü aktör Gerard Butler, New York'ta bir araya geldi
Defne Samyeli, Sedef Gali'nin New York'ta açılan sergisinde hafızalara '300 Spartalı'da canlandırdığı 'Kral Leonidas' karakteriyle kazınan Gerard Butler ile bir araya geldi. Samyeli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Defne Samyeli, sanatçı Sedef Gali'nin "Taste of The Unknown" sergisi için New York'a gitti.
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Sergide; İskoç oyuncu Gerard Butler ile karşılaşan Defne Samyeli, o anı sosyal medya hesabından paylaştı.
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52 yaşındaki Samyeli, birçok ünlü yapımda yer alan Gerard Butler ile samimi pozlar verdi.
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Takipçileri ünlü oyuncunun karelerine "Defne bana bunu yapamazsın ..Bu hayatta en sevdiğim aktör ", "Defne yakışır" gibi yorumlarda bulundu.