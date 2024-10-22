Defne Samyeli ünlü aktör Gerard Butler, New York'ta bir araya geldi

Defne Samyeli, Sedef Gali'nin New York'ta açılan sergisinde hafızalara '300 Spartalı'da canlandırdığı 'Kral Leonidas' karakteriyle kazınan Gerard Butler ile bir araya geldi. Samyeli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Defne Samyeli ünlü aktör Gerard Butler, New York'ta bir araya geldi - Resim : 1

Defne Samyeli, sanatçı Sedef Gali'nin "Taste of The Unknown" sergisi için New York'a gitti.

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Defne Samyeli ünlü aktör Gerard Butler, New York'ta bir araya geldi - Resim : 2

Sergide; İskoç oyuncu Gerard Butler ile karşılaşan Defne Samyeli, o anı  sosyal medya hesabından paylaştı.

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Defne Samyeli ünlü aktör Gerard Butler, New York'ta bir araya geldi - Resim : 3

52 yaşındaki  Samyeli,  birçok ünlü yapımda yer alan Gerard Butler ile samimi pozlar verdi.

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Defne Samyeli ünlü aktör Gerard Butler, New York'ta bir araya geldi - Resim : 4

 Takipçileri ünlü oyuncunun karelerine "Defne bana bunu yapamazsın ..Bu hayatta en sevdiğim aktör ", "Defne yakışır" gibi yorumlarda bulundu. 