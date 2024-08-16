Deha dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Deha'nın çekimlerinden ilk kareler geldi
Deha dizisinin merakla beklenen çekimleri başladı ve ilk kareler paylaşıldı. Peki Deha dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Yeni sezonda Show TV’de izleyicilerle buluşacak, Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Deha’nın çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.
Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve hikayesiyle merak uyandırdı.
Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu,Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay,Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu (çocuk oyuncu) yer alıyor.
Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.