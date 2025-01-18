Deha dizisinde şok eden ayrılık! Ahsen Eroğlu diziye veda ediyor
Show TV’nin heyecanla takip edilen dizisi Deha, izleyicileri şaşırtan bir gelişme oldu. Ay Yapım imzalı dizinin kadın başrol karakterinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu diziden ayrılıyor.
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Show TV'nin sevilen dizisi Deha, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Taner Ölmez'in başrolünde yer aldığı dizide şoke eden bir gelişme yaşandı.
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Birsen Altuntaş’ın yaptığı açıklamaya göre, Damla Serim’in yazdığı, Umut Aral’ın yönettiği dizi cephesinden sızan bilgilere göre hikâye değişiyor ve Ahsen Eroğlu ekibe veda ediyor.
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Eroğlu'nun diziden nasıl bir hikâyeyle ayrılacağı henüz belli olmadı. Genç oyuncunun ekibe veda edeceği haberleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Deha tutkunları Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu'nun ayrılmasını istemediklerini dile getirdi.