Deha dizisinde şok eden ayrılık! Ahsen Eroğlu diziye veda ediyor

Show TV’nin heyecanla takip edilen dizisi Deha, izleyicileri şaşırtan bir gelişme oldu. Ay Yapım imzalı dizinin kadın başrol karakterinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu diziden ayrılıyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Deha dizisinde şok eden ayrılık! Ahsen Eroğlu diziye veda ediyor - Resim : 1

Show TV'nin sevilen dizisi Deha, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Taner Ölmez'in başrolünde yer aldığı dizide şoke eden bir gelişme yaşandı. 

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Deha dizisinde şok eden ayrılık! Ahsen Eroğlu diziye veda ediyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın yaptığı açıklamaya göre, Damla Serim’in yazdığı, Umut Aral’ın yönettiği dizi cephesinden sızan bilgilere göre hikâye değişiyor ve Ahsen Eroğlu ekibe veda ediyor.

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Deha dizisinde şok eden ayrılık! Ahsen Eroğlu diziye veda ediyor - Resim : 3

Eroğlu'nun diziden nasıl bir hikâyeyle ayrılacağı henüz belli olmadı. Genç oyuncunun ekibe veda edeceği haberleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.  

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Deha dizisinde şok eden ayrılık! Ahsen Eroğlu diziye veda ediyor - Resim : 4

Deha tutkunları Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu'nun ayrılmasını istemediklerini dile getirdi. 