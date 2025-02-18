"Dehşet Bey" filmi geliyor! Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç partner oldu
Barış Arduç, yeni filmi “Dehşet Bey”in setine çıkmaya hazırlanıyor. Arduç "Dehşet Bey" filminde Tuba Büyüküstün ile partner olacak.
Son olarak Hande Erçel ile Rüzgara Bırak adlı filmde rol alan Barış Arduç'un yeni projesi belli oldu. Hikayesiyle yerli John Wick benzetmesi yapılan “Dehşet Bey” filminin yönetmen koltuğunda usta isim Mehmet Ada Öztekin oturuyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç "Dehşet Bey" filminde Tuba Büyüküstün ile partner olacak.
03 Medya’nın kurucusu Saner Ayar, hazırlanan film hakkında katıldığı bir YouTube kanalında çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.
Saner Ayar, katıldığı YouTube kanalında: “Çok büyük bir filmimiz var; Dehşet Bey… Onu yapacağız. Başrol oyuncusu belli gibi… John Wick kadar iyi ve Türkiye’de bu işin yapılabildiğini iddiasıyla çekilecek bir film. Murat Menteş’in Dehşet Bey karakterinden çıkma. Mehmet Ada Öztekin ve Murat Menteş bayağı bir senaryonun üzerinden geçti” ifadelerini kullanmıştı.