"Dehşet Bey" filmi geliyor! Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç partner oldu

Saner Ayar, katıldığı YouTube kanalında: “Çok büyük bir filmimiz var; Dehşet Bey… Onu yapacağız. Başrol oyuncusu belli gibi… John Wick kadar iyi ve Türkiye’de bu işin yapılabildiğini iddiasıyla çekilecek bir film. Murat Menteş’in Dehşet Bey karakterinden çıkma. Mehmet Ada Öztekin ve Murat Menteş bayağı bir senaryonun üzerinden geçti” ifadelerini kullanmıştı.