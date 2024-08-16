Demet Akalın 5 bin TL ödeyen kiracısına isyan etti: Siz bedavaya oturun diye almadık
Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı bir türlü çözemedi. Ünlü şarkıcı sonra olarak, "Yaa bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş. Adam çöktü evime ya." paylaşımında bulundu.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın bir süredir kiracısıyla sorun yaşıyor.
Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullandı.
"Ben o evi almak için dişimi tırnağıma gece gündüz o zaman mankenlik yapıyordum. Millete yaka iğnesi takıyordum milletin ağzı kokusunu çekiyordum" diyen Demet Akalın sosyal medyadan da isyan etti.
Demet Akalın son paylaşımında "Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!" diyerek derdini takipçileriyle paylaştı.