Demet Akalın'dan Miss Turkey yorumu: Bu kayırma yarışması değil, belki tacı vermek ister

Miss Turkey 2024'te birinci olan İdil Bilgen'e yapılan eleştirilere karşı bazı ünlü isimlerden destek gecikmezken ünlü şarkıcı Demet Akalın da sonuca tepki gösterenler tarafında oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Demet Akalın'dan Miss Turkey yorumu: Bu kayırma yarışması değil, belki tacı vermek ister - Resim : 1

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında bu senenin kraliçesi İdil Bilgen seçildi. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

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Demet Akalın'dan Miss Turkey yorumu: Bu kayırma yarışması değil, belki tacı vermek ister - Resim : 2

Bilgen'in birinciliği sosyal medyada tepki çekti. Miss Turkey sonucu bazı kullanıcıları tatmin etmedi.

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Demet Akalın'dan Miss Turkey yorumu: Bu kayırma yarışması değil, belki tacı vermek ister - Resim : 3

Eleştiriler büyürken ünlü isimler ise Bilgen'e gelen eleştirilere karşı çıkmış ve Nebahat Çehre, Çağla Şikel gibi isimler birinciye destek vermişti.

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Demet Akalın'dan Miss Turkey yorumu: Bu kayırma yarışması değil, belki tacı vermek ister - Resim : 4

Şarkıcı Demet Akalın ise sonuca tepki gösterenler tarafında oldu.  Akalın, İdil Bilgen'in fotoğrafını paylaşarak; 'Belki geri vermek ister tacı yada halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini.. Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil' diyerek isyan etti.