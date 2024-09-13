Demet Akalın'dan Miss Turkey yorumu: Bu kayırma yarışması değil, belki tacı vermek ister

Şarkıcı Demet Akalın ise sonuca tepki gösterenler tarafında oldu. Akalın, İdil Bilgen'in fotoğrafını paylaşarak; 'Belki geri vermek ister tacı yada halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini.. Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil' diyerek isyan etti.