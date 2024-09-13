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Demet Akalın'dan Miss Turkey yorumu: Bu kayırma yarışması değil, belki tacı vermek ister
Miss Turkey 2024'te birinci olan İdil Bilgen'e yapılan eleştirilere karşı bazı ünlü isimlerden destek gecikmezken ünlü şarkıcı Demet Akalın da sonuca tepki gösterenler tarafında oldu.
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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında bu senenin kraliçesi İdil Bilgen seçildi. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.
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Bilgen'in birinciliği sosyal medyada tepki çekti. Miss Turkey sonucu bazı kullanıcıları tatmin etmedi.
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Eleştiriler büyürken ünlü isimler ise Bilgen'e gelen eleştirilere karşı çıkmış ve Nebahat Çehre, Çağla Şikel gibi isimler birinciye destek vermişti.
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Şarkıcı Demet Akalın ise sonuca tepki gösterenler tarafında oldu. Akalın, İdil Bilgen'in fotoğrafını paylaşarak; 'Belki geri vermek ister tacı yada halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini.. Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil' diyerek isyan etti.