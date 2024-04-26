Demet Akalın'dan Zuhal Topal itirafı: "Benimle konuşmuyor 10 yıldır"
İyi arkadaş oldukları bilinen Demet Akalın ve Zuhal Topal'ın neden görüşmediği ortaya çıktı. Akalın, Topal ile ilgili "Benimle konuşmuyor 10 senedir." dedi.
Şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt'un hazırladığı sürprizle 52 yaşını kutlamıştı. Akalın'ın 52'inci yaşında doğum günü sürprizi için Etiler'de mekan kapatan Kurt, yakın arkadaşlarını doğum gününe davet etti.
40 kişinin katıldığı partide 'İnci Taneleri' dizisi oyuncusu Erkal Sonel sahne aldı. Akalın doğum gününde yakın arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından 'Dün geceki unutulmayacak doğum günümden' notuyla paylaştı.
Akalın şimdi de TV8'de yaptığı 'Gel Konuşalım' isimli programda, eski arkadaşı Zuhal Topal ile ilgili yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu.
Akalın şunları söyledi: "Zuhal Topal da benimle konuşmuyor 10 senedir. Çok iyiydik falan böyle, 4-5 aile falan görüşüyoruz. Hamile, çok sevindik, yakın arkadaşlarımız, o kadar sevindik ki... Benim yine böyle bir gecem... Ben basına yine biraz fazla eğlenceli olduğum için, "Ay işte Zuhal de hamile" dedim. "Sen daha anneme söylemeden" falan... Özür diledim. Şimdi gördüğünde merhaba demiyor, bir kere cenazede selam verdim, havada kaldı. Bir daha asla, tövbe."