Demet Akalın'ın annesi korkuttu: Parmağı kırık, yüzü mor...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Annesinin fotoğrafını paylaşan Akalın, annesinin kaza geçirdiğini açıkladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Demet Akalın'ın annesi korkuttu: Parmağı kırık, yüzü mor... - Resim : 1

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında gelen Demet Akalın, son açıklamasıyla hayranlarını endişelendirdi.

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Demet Akalın'ın annesi korkuttu: Parmağı kırık, yüzü mor... - Resim : 2

Akalın, annesine sabahtan beri ulaşamadığını ve haber alamadığını açıkladı.

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Demet Akalın'ın annesi korkuttu: Parmağı kırık, yüzü mor... - Resim : 3

Ardından Demet Akalın, gün boyu ulaşamadığı annesinin düşüp yaralandığını açıkladı.

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Demet Akalın'ın annesi korkuttu: Parmağı kırık, yüzü mor... - Resim : 4

Parmağını inciten ve gözü şişen annesinin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.