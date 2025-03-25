Demet Akalın'ın annesi korkuttu: Parmağı kırık, yüzü mor...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Annesinin fotoğrafını paylaşan Akalın, annesinin kaza geçirdiğini açıkladı.
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Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında gelen Demet Akalın, son açıklamasıyla hayranlarını endişelendirdi.
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Akalın, annesine sabahtan beri ulaşamadığını ve haber alamadığını açıkladı.
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Ardından Demet Akalın, gün boyu ulaşamadığı annesinin düşüp yaralandığını açıkladı.
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Parmağını inciten ve gözü şişen annesinin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.