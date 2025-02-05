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Demet Akalın'ın kızı Hira, 11 yaşına girdi! Afra Saraçoğlu'ndan Hira'ya sürpriz ziyaret
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın ve Okan Kurt'un kızları Hira, 11 yaşına girdi. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Demet Akalın'ın kızı Hira'nın doğum günü partisine katılarak sürpriz yaptı.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile dünyaevine girmişti. Çiftin Hira adında çocukları dünyaya gelmişti.
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2014 yılında dünyaya gelen Hira, 11 yaşına bastı. Akalın, Instagram'dan yaptığı paylaşımla kızının doğum gününü kutladı.
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Şarkıcı, kızının doğum gününe dair sosyal medya paylaşımlarıyla kutlamaya dair anları takipçileriyle paylaştı.
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Akalın, paylaşımında Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun Hira’ya sürpriz yaparak doğum gününe katıldığını duyurdu.