Demet Akbağ, 5 yıl önce vefat eden eşi Zafer Çika'yı andı

Usta oyuncu, vefat haberi sonrası yaptığı ilk paylaşımda, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan, tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.