Demet Akbağ, 5 yıl önce vefat eden eşi Zafer Çika'yı andı
Oyuncu Demet Akbağ, 5 yıl önce İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 20 yıllık eşi Zafer Çika'nın ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 2019 yılında Çeşme’ye seyir halindeyken, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Usta oyuncu, vefat haberi sonrası yaptığı ilk paylaşımda, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan, tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Akbağ, 5 yıl önce İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 20 yıllık eşi Zafer Çika'nın ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı siyah kalp ve sonsuzluk emojileriyle yaptığı paylaşımla andı.
Usta oyuncu Demet Akbağ, geçtiğimiz yıl Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV’de ekrana gelen “Empati” programına konuk olmuştu. Eşi Zafer Çika’yı 2019 yılında bir trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, “Eşimin kaybı hayatımın en büyük kırılma noktası” demişti.