Demet Evgar, 'Bahar'ın yeni bölümünün neden yayınlanmayacağını açıkladı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümü, bu hafta ekranda izleyicilerle buluşamayacak. Dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar son bölümün neden yetişmediğini açıkladı.
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', bu hafta yeni bölümüyle izleyicilerle buluşamayacak.
Dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar son bölümün neden yetişmediğini Instagram'da paylaştığı video ile açıkladı.
"ANLAYIŞINIZA SIĞINIYORUZ"
"Bahar'ın sevgili izleyicileri! Bizi her hafta seyretmeyi iple çektiğinizin farkındayım. İnanın bizim de sizinle o hafta çektiğimiz bölümleri buluşturmak için çok büyük bir heyecan içinde oluyoruz. Eminim bütün diziler öyle... Çünkü Türkiye'de maalesef bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Mucize gibi bir şey aslında... Diziler, haftanın altı günü 14 - 15 saatlerde çalışıyor. Yani bunun hastalığı var sağlığı var, binbir türlü hali var. O yüzden lütfen anlayışınıza sığınıyoruz."
"HAYAL KIRIKLIĞI İÇERİSİNDE OLDUĞUNUZU ANLIYORUM"
"Yorumlarınızdan sizin de biraz hayal kırıklığı içerisinde olduğunuzu anlıyorum. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümleri paylaşmak için can atıyoruz. En az sizin kadar o hafta çok büyük heyecan duyuyoruz. Belirli bir kalitede yapmaya çalıştığında da bazen küçük aksaklıklar bir sonraki bölümü sizlerle buluşmasını engelleyebiliyor. Çok önemli değil ama bir oyuncu arkadaşımızın böyle küçük bir rahatsızlığı sonucu bir hafta rötarlı buluşacağız, idare edin artık lütfen. Aslında diziler bu kadar uzun süreli olmamış olsaydı zaten çok büyük bir bölümünü çekmiştik size söyleyeyim. Ay çok da tatlı bir bölüm olmuştu, şöyle çektiğimiz sahneleri bir düşünüyorum da... Gerçekten her hafta yorumlarınızı o kadar büyük bir hevesle bekliyoruz. Böyle çocuk heyecanıyla çekiyoruz ki ne olur anlayışla karşılayın. Yani böyle çok kötü bir şey yapmışız gibi yorumları okuyunca böyle biraz şey oldum yani... Sevgiler, saygılar efendim."