Demet Evgar'dan ilginç düğün hediyesi! Mesir macunu dağıttı

Demet Evgar ve Levent Babataş, geçtiğimiz Mart ayında 6 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyarak dünya evine girmişlerdi. Çift, şimdi de yakın arkadaşlarıyla düğün yaptı. Emirgan'daki evinin bahçesinde düğün yapan Evgar, çok kabarık olmayan sade bir gelinlik tercih etti.

İlginç düğün hediyesi

Evgar, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde gelin çiçeği yerine bekar kadın arkadaşlarına mesir macunu dağıttı. Daha önce nikah töreni yapan çiftin düğünlerindeki nikahını da Camdaki Kız dizisinin oyuncusu Tuğrul Tülek kıydı.

6 günlük hazırlık

270 davetlinin katıldığı düğünün hazırlıkları 6 gün sürdü. 152 personel, gecenin Rüya gibi geçmesini sağlarken, 15 kişilik Food Symphony ekibi tarafından 24 çeşit Yemek ve 5 çeşit tatlı servisi yapıldı.

Ünlülerin akın ettiği geceye Burçin Terzioğlu, Esra Dermancıoğlu, Beyza Şekerci, Engin Hepileri de katıldı.