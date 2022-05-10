Demet Evgar baby shower yerine anneliğe geçiş kutlaması yaptı

Yaklaşık bir yıldır ekranlarda olmayan Demet Evgar ile işletmeci sevgilisi Levent Babataş, altı senedir devam eden birlikteliklerini 17 Mart'ta evlilikle taçlandırmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle aile arasında yapılan nikâh töreninin ardından, Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek. Anne olmak için gün sayan Demet Evgar, son olarak Anneler Günü'nde evinin bahçesinde 'Anneliğe geçiş kutlaması' yaptı.

BABY SHOWER YERİNE ANNELİĞE GEÇİŞ KUTLAMASI

Son dönemde oldukça popüler olan ve birçok anne adayının doğum öncesi düzenlediği baby shower partisi yerine geçmişi uzun yıllara dayanan bir ritüeli tercih eden Evgar’a arkadaş gurubu da eşlik etti.

Bir çember oluşturarak yere oturan kadınlar ellerinde çiçekler, dillerinde dualarla; dünyaya gelecek olan 'Mavi'yi neşe içinde çağırdı. Kutlamada arkadaşları Evgar'a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi. Ritüele katılan isimler, bebek için güzel temennilerini dile getirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demet Evgar (@temedragve)'in paylaştığı bir gönderi

GÖBEĞİNE KINAYLA MOTİFLER ÇİZDİRDİ

Demet Evgar, 'kalp’ ve ‘eli belinde’ motiflerini kınayla göbeğine çizdirmeyi de ihmal etmedi. Oyuncu, kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Evgar, paylaşımına, "Analığı, yaratımı; Mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun" notunu düştü.

"HAMİLELİK ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Öte yandan Demet Evgar, daha önce eşi Levent Babataş ile katıldığı bir törende hamilelik süreci hakkında konuşmuştu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Evgar, "Hamilelik çok güzel geçiyor." demişti.