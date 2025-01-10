Demet Özdemir, abisiyle çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini eski yıllara götürdü

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü oyuncu ağabeyi Volkan Özdemir ile paylaştığı nostaljik kare ile takipçilerini geçmişe götürdü.

Elele Online

Elele Online
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Demet Özdemir, abisiyle çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini eski yıllara götürdü - Resim : 1

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında. 

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Demet Özdemir, abisiyle çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini eski yıllara götürdü - Resim : 2

Özdemir'in Instagram'daki son paylaşımı sevenlerini şaşırttı. Özdemir, bu kez ağabeyi Volkan Özdemir ile yıllar öncesinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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Demet Özdemir, abisiyle çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini eski yıllara götürdü - Resim : 3

Ünlü oyuncunun ağabeyi ile pozu büyük ilgi gördü.

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Demet Özdemir, abisiyle çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini eski yıllara götürdü - Resim : 4