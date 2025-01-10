Anasayfa Magazin Demet Özdemir, abisiyle çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini eski yıllara götürdü
Demet Özdemir, abisiyle çocukluk fotoğrafını paylaştı! Takipçilerini eski yıllara götürdü
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü oyuncu ağabeyi Volkan Özdemir ile paylaştığı nostaljik kare ile takipçilerini geçmişe götürdü.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında.
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Özdemir'in Instagram'daki son paylaşımı sevenlerini şaşırttı. Özdemir, bu kez ağabeyi Volkan Özdemir ile yıllar öncesinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
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Ünlü oyuncunun ağabeyi ile pozu büyük ilgi gördü.
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