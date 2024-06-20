Demet Özdemir, Los Angeles'a gitti! İşte Özdemir'in tatil pozları

Güzel oyuncu Demet Özdemir, Los Angeles'a tatile gitti. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan oyuncunun tatil pozları ise gündem oldu.

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Demet Özdemir, Los Angeles'a gitti! İşte Özdemir'in tatil pozları - Resim : 1

Yoğun sezonun ardından tatile çıkan Demet Özdemir, havaların ısınmasıyla Los Angeles'a gitti.  

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Demet Özdemir, Los Angeles'a gitti! İşte Özdemir'in tatil pozları - Resim : 2

Los Angeles'ta keyifli bir tatil geçiren Özdemir, tatil pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Demet Özdemir, Los Angeles'a gitti! İşte Özdemir'in tatil pozları - Resim : 3

Paylaştığı fotoğraflarda kovboy şapkasıyla da dikkat çeken Özdemir, tarzı ve güzelliğiyle bir kez daha beğeni topladı.

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Demet Özdemir, Los Angeles'a gitti! İşte Özdemir'in tatil pozları - Resim : 4

Birden fazla fotoğraf paylaşan Özdemir, gönderisine "Seçemedim ki. Neyse o zaman tatil başlasın, hello from LA" notunu düştü. Bu paylaşıma takipçilerinden de yoğun ilgi geldi.