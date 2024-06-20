Demet Özdemir, Los Angeles'a gitti! İşte Özdemir'in tatil pozları

1 / 9
Yoğun sezonun ardından tatile çıkan Demet Özdemir, havaların ısınmasıyla Los Angeles'a gitti.
2 / 9
Los Angeles'ta keyifli bir tatil geçiren Özdemir, tatil pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
3 / 9
Paylaştığı fotoğraflarda kovboy şapkasıyla da dikkat çeken Özdemir, tarzı ve güzelliğiyle bir kez daha beğeni topladı.
4 / 9
Birden fazla fotoğraf paylaşan Özdemir, gönderisine "Seçemedim ki. Neyse o zaman tatil başlasın, hello from LA" notunu düştü. Bu paylaşıma takipçilerinden de yoğun ilgi geldi.