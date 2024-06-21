Demet Özdemir'den aşkla ilgili yeni açıklama: Tek saniyelik müthiş bir an

Demet Özdemir, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programının sezon finaline konuk oldu. Ünlü oyuncu, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, 'aşk' ile ilgili düşüncelerinden de bahsetti.
28 Ağustos 2022 tarihinde Oğuzhan Koç’la nikâh masasına oturan ancak mutluluğu sadece 8 ay süren ünlü oyuncu aşkın tanımını yaptı:
“Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an. Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, ama bunun enerjisel ve kimyasal bir şey aşk. Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım. Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Aşk bende çok kısa sürüyor.”
İlk aşkının ilkokul öğretmeni olduğunu söyleyen Özdemir, “İlk aşkım öğretmenimdi. Sınıf öğretmenimdi. Çok küçüktüm, ikiye gidiyordum, ilgisi çok güzeldi, her gün farklı bir takım elbise giyiyordu, benim için inanılmaz bir jöndü. Tavşancıl Köyü İlköğretim Okulu’ndayız, tertemizdi, elleri çok güzeldi hocamın.”
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Piyasanın içindeyken oyunculuk eğitimi almışsın” cümlesine üzerine Demet Özdemir, “Okullu olmak önemli bir şey. Eğitim benim için önemli, keşke gerçekten okullu olabilseydim” diyerek söze girdi.