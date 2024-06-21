Demet Özdemir'den aşkla ilgili yeni açıklama: Tek saniyelik müthiş bir an

28 Ağustos 2022 tarihinde Oğuzhan Koç’la nikâh masasına oturan ancak mutluluğu sadece 8 ay süren ünlü oyuncu aşkın tanımını yaptı:

“Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an. Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, ama bunun enerjisel ve kimyasal bir şey aşk. Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım. Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Aşk bende çok kısa sürüyor.”