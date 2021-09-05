Demet Özdemir: Başarı odaklı bir yapım var

Demet Özdemir'in bir diğer yorumu ise şöyle: “Üzüldüğümde çok rahatça paylaşırım, kimseden bir şey saklamam, hele üzüntümü asla... ‘Tek başına değilsin’ cümlesi beni her zaman pozitif anlamda etkiler; bunu duymayı ve hissetmeyi çok istediğim için de paylaşırım. İçime kapanmak bana pek iyi gelmez, o zaman sorunların daha fazla büyüdüğünü hissederim. Konuştukça azalır düşüncesindeyim.”