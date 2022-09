Demet Özdemir'den düğün sonrası ilk paylaşım...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile dünya evine girdi. Ünlü güzel düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak gelinliğine gelen kötü eleştirilere de cevap verdi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde gösterişli bir düğünle evlendi. Düğünde en çok konuşulan Demet Özdemir'in gelinliği oldu. Düğünde 3 gelinlik değiştiren Özdemir'in gelinlikleri hayranları tarafından geçer not alamadı. Demet Özdemir'in ilk gelinliği halı kaydırmaza benzetildi. Bu yorumlardan sonra Özdemir, ilginç bir paylaşım yaptı.

"An biriktirin an"

Düğünden bir fotoğraf paylaşan Demet Özdemir, gelen kötü yorumlara şu sözlerle cevap verdi: "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek anlar! Ne eleştiri ne kötüleme o anları gölgeleyebilir. An biriktirin an! İyi bakın resme ne çok an ne çok sevgi var!"