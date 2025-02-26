Anasayfa Magazin Demet Özdemir'den Eşref Rüya'daki rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'a övgü: Çok naif, kibar
Demet Özdemir'den Eşref Rüya'daki rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'a övgü: Çok naif, kibar
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan Eşref Rüya, çok yakında Kanal D'de başlıyor. Dün akşam doğum gününü kutlayan Demet Özdemir, ‘Çağatay Ulusoy nasıl bir partner?’ sorusuna da içtenlikle yanıt verdi.
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Kanal D’nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ çok yakında görücüye çıkacak. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı Tims&B imzalı dizinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
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İlk tanıtımıyla büyük ses getiren dizide Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy uyumu gözlerden kaçmamış ve beğeni toplamıştı.
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Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.
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Merakla beklenen dizide Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.