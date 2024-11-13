Demet Özdemir'den New York pozları
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, tatil için Amerika'ya gitti. Özdemir, sosyal medya hesabından New York pozlarını peş peşe yayınladı.
1 / 6
Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Demet Özdemir, bu sezon bir televizyon ya da dijital proje ile anlaşmadı.
2 / 6
Sık sık tatile çıkan Özdemir, rotayı Amerika'ya çevirdi.
3 / 6
Oyuncu, asansör ve şehirdeki pozlarının ardından gittiği bir tiyatrodan da fotoğraflar paylaştı.
4 / 6
İşte ünlü oyuncunun New York macerası...