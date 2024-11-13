Demet Özdemir'den New York pozları

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, tatil için Amerika'ya gitti. Özdemir, sosyal medya hesabından New York pozlarını peş peşe yayınladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Demet Özdemir'den New York pozları - Resim : 1

Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Demet Özdemir, bu sezon bir televizyon ya da dijital proje ile anlaşmadı.

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Demet Özdemir'den New York pozları - Resim : 2

Sık sık tatile çıkan Özdemir, rotayı Amerika'ya çevirdi.

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Demet Özdemir'den New York pozları - Resim : 3

Oyuncu, asansör ve şehirdeki pozlarının ardından gittiği bir tiyatrodan da fotoğraflar paylaştı.

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Demet Özdemir'den New York pozları - Resim : 4

İşte ünlü oyuncunun New York macerası...