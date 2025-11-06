Demet Özdemir'den yeni pozlar: "Biraz Rüya biraz Nisan en çok Demet"
Güzel oyuncu Demet Özdemir, başrolünü üstlendiği "Eşref Rüya" dizisindeki "Nisan Akyol" karakteriyle büyük beğeni topluyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaşarak "Biraz Rüya biraz Nisan en çok Demet" notunu düştü.
Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran "Eşref Rüya" dizisinin başrol oyuncusu, başarılı ve güzel aktris Demet Özdemir, hem dizideki karakteri hem de kendi kişisel hayatından izler taşıyan bir paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı.
Demet Özdemir, dizide canlandırdığı genç müzisyen Nisan Akyol karakterinin hem naifliğini hem de gizemli geçmişiyle bağlantılı olan Rüya tarafını, kendi samimi kimliğiyle harmanlayarak bir fotoğraf serisi yayımladı.
Paylaşımının altına ise bir not düştü: "Biraz Rüya biraz Nisan en çok Demet."
Sosyal medya platformunda hızla yayılan bu gönderi, kısa süre içerisinde 100 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum alarak büyük bir etkileşim yarattı.