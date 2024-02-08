Demet Özdemir'den yeni pozlar: Yazı özledik

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Son olarak Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Özdemir, son olarak 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından eski fotoğrafını "Yazı özledik" notuyla paylaştı.
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Özdemir, bir önceki gün de Instagram sayfasından yeni selfie'lerini "Gözlüğüm ile aşk yaşadım" notuyla takipçilerine sunmuştu.
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Ünlü ismin kısa sürede 85 binden fazla beğeni alan gönderisine; "Her halinle o kadar güzelsin ki", "Bu ne tatlılık?" ve "Kraliçe" gibi 2 binden fazla yorum yapıldı.