Demet Özdemir'den yeni pozlar: Yazı özledik

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Özdemir, Instagram hikayeler kısmından yeni bir karesini paylaştı. Özdemir "Yazı özledik" notunu düştü.

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Demet Özdemir'den yeni pozlar: Yazı özledik - Resim : 1

Son olarak Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Demet Özdemir'den yeni pozlar: Yazı özledik - Resim : 2

Özdemir, son olarak 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından eski fotoğrafını "Yazı özledik" notuyla paylaştı.

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Demet Özdemir'den yeni pozlar: Yazı özledik - Resim : 3

Özdemir, bir önceki gün de Instagram sayfasından yeni selfie'lerini "Gözlüğüm ile aşk yaşadım" notuyla takipçilerine sunmuştu. 

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Demet Özdemir'den yeni pozlar: Yazı özledik - Resim : 4

Ünlü ismin kısa sürede 85 binden fazla beğeni alan gönderisine; "Her halinle o kadar güzelsin ki", "Bu ne tatlılık?" ve "Kraliçe" gibi 2 binden fazla yorum yapıldı.