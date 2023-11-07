Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a sert çıktı: Çocuklarının masraflarını bile karşılamıyor

Ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

"ÖMER'İN DİŞ TELİNİ BİLE YAPTIRMADI"

Son olarak 46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, 2. Sayfa programına katıldı. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Kutluay'ın “Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor” sözlerine tepki gösteren Demet Şener “Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer’in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!” dedi.

"BU KADARINA DA SESSİZ KALMAYACAĞIM"

"Bunun protokolde yazması mı gerekir oğlum gel neyse yaparız demesi lazım. Git annen yapsın git annen alsın, ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım" diyen Demet Şener eski eşine sert çıktı.