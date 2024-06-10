Anasayfa Magazin Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem, 18 yaşına bastı! Annesine benzerliği şaşırttı
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem, 18 yaşına bastı! Annesine benzerliği şaşırttı
Eski model Demet Şener ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın kızı İrem, 18 yaşına bastı. Demet Şener, sosyal medyadan kızının doğum gününü, fotoğraflarını paylaşarak kutladı.
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2005 yılında dünya evine giren Demet Şener ve İbrahim Kutlay'ın İrem ve Ömer adında iki çocuğu olmuştu. Ancak ikili 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.
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Demet Şener 18'inci yaşını kutlayan İrem'in fotoğraflarını peş peşe paylaşarak şu mesajı yazdı:
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"Benim iyi huylu, zarif, güzel kızım... Yeni yaşın sana mucizelerle gelsin. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. İyi ki benim kızımsın... Hep çok mutlu ol. İyi ki doğdun annem."
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Şener'in gönderisi kısa sürede 20 binden fazla beğeni aldı.