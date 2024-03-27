Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 15 yaşına girdi! Şener'in sözleri duygulandırdı

Şener oğlu ile bir karesini paylaşarak; 'Ömerim iyi ki doğdun oğlum. Şu anda yanımda olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Seninle gurur duyuyorum. Yüreği güzel, ne istediğini bilen ve o yolda azimle çalışan, küçücük yaşına rağmen 7 aydır evinden, bizden uzak olmayı bile büyük bir olgunlukla karşılayan oğlum. Hayallerin hep gerçek olsun… Hepsini hak ediyorsun. Ben hep senin yanındayım.' notunu düştü.