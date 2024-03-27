Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 15 yaşına girdi! Şener'in sözleri duygulandırdı
Demet Şener'in İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 15 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener duygusal bir kutlamada bulundu.
İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener'in İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı oldu.
2018'de boşanan çiftten Şener, geçen haftalarda kızı İrem'i paylaşarak gündeme geldi. İrem Kutluay güzelliğiyle günlerce adından söz ettirirken Şener'den yeni bir paylaşım geldi.
2 çocuk annesi Şener, sosyal medya hesabında oğlu Ömer Kutluay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Şener oğlu ile bir karesini paylaşarak; 'Ömerim iyi ki doğdun oğlum. Şu anda yanımda olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Seninle gurur duyuyorum. Yüreği güzel, ne istediğini bilen ve o yolda azimle çalışan, küçücük yaşına rağmen 7 aydır evinden, bizden uzak olmayı bile büyük bir olgunlukla karşılayan oğlum. Hayallerin hep gerçek olsun… Hepsini hak ediyorsun. Ben hep senin yanındayım.' notunu düştü.