Demet Şener: İlk pırlanta yüzüğümü kendime aldım

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2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuğu bulunan Demet Şener, her fırsatta çocuklarıyla geçirdiği anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
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1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, katıldığı pırlanta mağazasının açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Ünlü model, bir basın mensubunun yönelttiği "İlk pırlanta yüzüğünüzü aldığınızda neler hissettiniz?" sorusuna yanıt verdi.
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"KIZIM İÇİN SAKLIYORUM"
İlk pırlanta yüzüğümü kendime aldım. O zamanlar çok gençtim, hatta annemle gitmiştik. Kendime küçük de olsa kolye ve yüzük almayı seviyordum. Hâlâ onları saklıyorum, kızım için. Onları kızıma vermek benim için büyük bir zevk olacak.