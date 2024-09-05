Demet Şener: İlk pırlanta yüzüğümü kendime aldım

"KIZIM İÇİN SAKLIYORUM"

İlk pırlanta yüzüğümü kendime aldım. O zamanlar çok gençtim, hatta annemle gitmiştik. Kendime küçük de olsa kolye ve yüzük almayı seviyordum. Hâlâ onları saklıyorum, kızım için. Onları kızıma vermek benim için büyük bir zevk olacak.