Demet Şener: İlk pırlanta yüzüğümü kendime aldım

Önceki akşam Canpark AVM'deki bir açılışa katılan Demet Şener, kurdele kestikten sonra basın muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

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Demet Şener: İlk pırlanta yüzüğümü kendime aldım - Resim : 1

2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuğu bulunan Demet Şener, her fırsatta çocuklarıyla geçirdiği anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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Demet Şener: İlk pırlanta yüzüğümü kendime aldım - Resim : 2

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında  Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, katıldığı pırlanta mağazasının açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Demet Şener: İlk pırlanta yüzüğümü kendime aldım - Resim : 3

Ünlü model, bir basın mensubunun yönelttiği "İlk pırlanta yüzüğünüzü aldığınızda neler hissettiniz?" sorusuna yanıt verdi.

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Demet Şener: İlk pırlanta yüzüğümü kendime aldım - Resim : 4

"KIZIM İÇİN SAKLIYORUM"

İlk pırlanta yüzüğümü kendime aldım. O zamanlar çok gençtim, hatta annemle gitmiştik. Kendime küçük de olsa kolye ve yüzük almayı seviyordum. Hâlâ onları saklıyorum, kızım için. Onları kızıma vermek benim için büyük bir zevk olacak.