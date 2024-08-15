Demet Şener kızı İrem'le yeni karesini paylaştı: Anne kız günü

1 / 8
2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki çocuğu oldu.
2 / 8
6 yıl önce olaylı bir şekilde boşanan ikiliden Demet Şener, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında.
3 / 8
Şener, son olarak kızı İrem Kutluay ile yeni pozunu paylaşması ile gündeme geldi.
4 / 8
İrem'le kamera karşısına geçen Şener, paylaşımına "Anne kız günü" notunu ekledi.Kısa sürede gündem olan paylaşımda İrem Kutluay güzelliğiyle dikkat çekti.