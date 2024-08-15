Demet Şener kızı İrem'le yeni karesini paylaştı: Anne kız günü

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay ile yeni karesini sosyal medya hesabından "Anne kız günü"notuyla paylaştı.

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Demet Şener kızı İrem'le yeni karesini paylaştı: Anne kız günü - Resim : 1

2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki çocuğu oldu. 

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Demet Şener kızı İrem'le yeni karesini paylaştı: Anne kız günü - Resim : 2

6 yıl önce olaylı bir şekilde boşanan ikiliden Demet Şener, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında.

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Demet Şener kızı İrem'le yeni karesini paylaştı: Anne kız günü - Resim : 3

Şener, son olarak kızı İrem Kutluay ile yeni pozunu paylaşması ile gündeme geldi.

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Demet Şener kızı İrem'le yeni karesini paylaştı: Anne kız günü - Resim : 4

İrem'le kamera karşısına geçen Şener, paylaşımına "Anne kız günü" notunu ekledi.Kısa sürede gündem olan paylaşımda İrem Kutluay güzelliğiyle dikkat çekti. 