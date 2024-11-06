Demet Şener oğlu Ömer'in yanına Madrid'e gitti: Seni kelimelerle anlatamayacağım kadar çok seviyorum

Oğlu Ömerle karelerini paylaşan Şener "Aynı bu şarkıdaki gibi….seni şimdiden özledim oğlum @omerkutluay10 sen ve İrem hep kalbimde,dualarımdasınız yolun açık,şansın bol olsun.seninle gurur duyuyorum bu yaşında tek başına harika işler başarıyorsun. Aralık tatilinde sen geleceksin,İrem gelecek. bana bayram olacak.seni kelimelerle anlatamayacağım kadar çok seviyorum ve hep yanındayım" notunu düştü.