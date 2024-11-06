Demet Şener oğlu Ömer'in yanına Madrid'e gitti: Seni kelimelerle anlatamayacağım kadar çok seviyorum
Eski model Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Kutluay Real Madrid'de basketbol oynamaya devam ediyor. Demet Şener de oğlu Ömer'i özleyince sık sık soluğu Madrid'de alıyor.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay genç yaşında büyük bir başarıya imza atarak dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu.
Anne Demet Şener Real Madrid basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay'ı yalnız bırakmıyor. Şener, oğluna özlemini sürekli dile getiriyor ve oğlunu sık sık ziyarete yanına gidiyor.
Ünlü manken oğlunu özleyince soluğu yine Madrid'de aldı.
Oğlu Ömerle karelerini paylaşan Şener "Aynı bu şarkıdaki gibi….seni şimdiden özledim oğlum @omerkutluay10 sen ve İrem hep kalbimde,dualarımdasınız yolun açık,şansın bol olsun.seninle gurur duyuyorum bu yaşında tek başına harika işler başarıyorsun. Aralık tatilinde sen geleceksin,İrem gelecek. bana bayram olacak.seni kelimelerle anlatamayacağım kadar çok seviyorum ve hep yanındayım" notunu düştü.