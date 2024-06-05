Demet Şener takipçilerini eski yıllara götürdü paylaştı! Çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaştı

Manken, sunucu Demet Şener çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Demet Şener takipçilerini eski yıllara götürdü paylaştı! Çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaştı - Resim : 1

Manken ve sunucu Demet Şener sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeyi başarıyor.Sevgilisi Tolga Arman ile son olarak tatil pozlarıyla dikkat çeken Demet Şener güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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Demet Şener takipçilerini eski yıllara götürdü paylaştı! Çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaştı - Resim : 2

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Demet Şener takipçilerini eski yıllara götürdü paylaştı! Çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaştı - Resim : 3

Bazı takipçileri Şener'in çocukluğunu İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem'e benzetirken; bazıları da ünlü ismi oğlu Ömer'e benzetti. 

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Demet Şener takipçilerini eski yıllara götürdü paylaştı! Çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaştı - Resim : 4

Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Demet Şener, daha önce de "Kim bu küçük kız?" notunu Instagram'da nostaljik fotoğrafını yayınlamıştı.