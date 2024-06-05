Anasayfa Magazin Demet Şener takipçilerini eski yıllara götürdü paylaştı! Çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaştı
Demet Şener takipçilerini eski yıllara götürdü paylaştı! Çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaştı
Manken, sunucu Demet Şener çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
1 / 5
Manken ve sunucu Demet Şener sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeyi başarıyor.Sevgilisi Tolga Arman ile son olarak tatil pozlarıyla dikkat çeken Demet Şener güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
2 / 5
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
3 / 5
Bazı takipçileri Şener'in çocukluğunu İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem'e benzetirken; bazıları da ünlü ismi oğlu Ömer'e benzetti.
4 / 5
Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Demet Şener, daha önce de "Kim bu küçük kız?" notunu Instagram'da nostaljik fotoğrafını yayınlamıştı.