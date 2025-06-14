Demet Şener yaz sezonunu Fethiye'de açtı
Güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çeken, iki çocuk annesi Demet Şener, yaz sezonunu Fethiye'de başlattı. 47 yaşındaki Şener, tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Güzelliği ve fit görünümüyle sık sık gündem olan, iki çocuk annesi Demet Şener, yaz sezonunu Fethiye'de başlattı.
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47 yaşındaki Şener, tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşımına "Tatil gibi tatil" notunu düşen Şener'in gönderisi kısa sürede gündem oldu.