Demet Şener yaz sezonunu Fethiye'de açtı

Güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çeken, iki çocuk annesi Demet Şener, yaz sezonunu Fethiye'de başlattı. 47 yaşındaki Şener, tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Demet Şener yaz sezonunu Fethiye'de açtı - Resim : 1

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 

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Demet Şener yaz sezonunu Fethiye'de açtı - Resim : 2

Güzelliği ve fit görünümüyle sık sık gündem olan, iki çocuk annesi Demet Şener, yaz sezonunu Fethiye'de başlattı. 

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Demet Şener yaz sezonunu Fethiye'de açtı - Resim : 3

47 yaşındaki Şener, tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Demet Şener yaz sezonunu Fethiye'de açtı - Resim : 4

Paylaşımına "Tatil gibi tatil" notunu düşen Şener'in gönderisi kısa sürede gündem oldu.