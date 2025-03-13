Demet Şener yürüyüş yaptığı anları paylaştı! Fit hali dikkat çekti
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan tescilli güzel Demet Şener, yürüyüş yaptığı anları paylaştı. Şener'in fit hali takipçilerinden tam not aldı.
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Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı dünyaya geldi.
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Tescilli güzellerden Demet Şener sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Şener, sosyal medya hesabından doğada yürüyüş yaptığı yeni karelerini paylaştı.
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Şener'in fit hali takipçilerinden tam not aldı. Ünlü güzele "Tablo gibisin Demetcim", "Su gibi berrak", "Valla kuğu gibi bir kadın maşallah" gibi yorumlar yapıldı.