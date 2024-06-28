Demet Şener'den "evleniyor" iddialarına yanıt
Sevgilisiyle Tolga Arman ile kutlama yaptığı fotoğrafları paylaşan Demet Şener'in parmağındaki yüzükten dolayı evlilik teklifi aldığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Şener'den yalanlama geldi.
İbrahim Kutluay ile yollarını ayırdıktan Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan ancak mutluluğu kısa süren Demet Şener, uzun yıllardır Tolga Arman ile aşk yaşıyor.
Sık sık sevgilisiyle mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Demet Şener, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Tolga Arman ile Bodrum'a giden Şener, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Eski mankenin 35. ayları için verdikleri pozlara "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı" notunu düşmesi ve parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti.
Şener'in evlilik teklifi aldığı iddiaları magazin gündemine düştü. Çıkan haberin ardından sessizliğini bozan ünlü isim, ilk olarak sevgilisiyle pozlarına düştüğü nota "O kadar çok yazıldı ki burdan da yazıyım evlilik teklifi değil, 35.ay kutlamamız. Biz gönülden evliyiz zaten" ifadelerini ekledi.