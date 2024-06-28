Demet Şener'den "evleniyor" iddialarına yanıt



Şener'in evlilik teklifi aldığı iddiaları magazin gündemine düştü. Çıkan haberin ardından sessizliğini bozan ünlü isim, ilk olarak sevgilisiyle pozlarına düştüğü nota "O kadar çok yazıldı ki burdan da yazıyım evlilik teklifi değil, 35.ay kutlamamız. Biz gönülden evliyiz zaten" ifadelerini ekledi.