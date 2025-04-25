Demet Şener'den nostaljik paylaşım! 'Yaş 21'
Güzelliği ve fit hali ile dikkat çeken iki çocuk annesi Demet Şener, sosyal medyada nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü manken takipçilerini 21 yaşına götürdü ve dergi kapağı fotoğraflarını paylaştı.
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1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Güzelliği ve fit hali ile dikkat çeken iki çocuk annesi Demet Şener, sosyal medyada nostaljik bir paylaşıma imza attı.
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Ünlü manken takipçilerini 21 yaşına götürdü ve dergi kapağı fotoğraflarını paylaştı.
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Şener fotoğraflarına "#tbt günü geçti ama yıl 1998 bir markanın katolog çekiminden. annem bulup getirmiş ben de sizlerle paylaşmak istedim. İlk fotodaki tarzım hiç değişmemiş. Bir Demet Şener klasiği" notunu düştü.